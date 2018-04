Uma qualidade viril, rara em atores teens

Há uma característica (qualidade?) que diferencia Shia LeBeouf dos outros heróis adolescentes de Hollywood e certamente deve estar na origem do fascínio de Steven Spielberg pelo jovem ator, cuja carreira vem apadrinhando. Shia passa uma impressão de maturidade (e virilidade) que não se encontra nos demais garotos da tela. Basta compará-lo com seu amigo japonês em Paranóia (Disturbia), que estréia hoje. O outro é o típico teen - infantilizado, obcecado por sexo e por games. Shia representa outra coisa. Na melhor cena do filme, ele é pressionado pela garota a quem vem espiando. Ela está irritada com ele - vejam o filme para saber por quê - e pergunta o que o garoto tem visto quando a transforma no foco de seu interesse de voyeur. Shia então descreve uma série de gestos que ela faz todo dia. Tira erotismo de situações banais, do cotidiano, e que não têm, necessariamente, conotação sexual. A cena é bem escrita - melhor que o restante do filme, talvez, mas o que importa é a presença do ator, que transforma o texto numa coisa real. Shia LeBeouf foi visto há pouco em Transformers e, daqui a pouco, estará no quarto Indiana Jones. Entre um e outro, adentra o universo de obsessões (e sustos) de Paranóia, remake de Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, filme cult (um dos maiores do cinema) que já havia inspirado Uma Janela Suspeita, de Curtis Hanson, e (por que não?) Blow-Up, Depois Daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni. No clássico de Hitchcock, James Stewart quebra a perna e fica imobilizado em casa, usando a tele de sua câmera (é fotógrafo) para bisbilhotar a vida dos vizinhos. O diretor D.J. Caruso e os roteiristas Carl Ellsworth e Christopher B. Landon arranjaram uma maneira engenhosa de imobilizar o personagem de Shia em casa. Ele se sente atraído pela garota da porta ao lado, o vizinho da frente (David Morse) é um serial killer. Quem foi que disse que o subúrbio é tranqüilo? Paranóia é descartável, mas rende alguns bons sustos. Shia LeBeouf é ótimo. Caruso e Spielberg só exageram ao lhe dar um prêmio, por matar.