Uma polêmica que nunca acaba

Há exatamente 48 anos, em junho de 1961 - em plena efervescência da nouvelle vague -, Cahiers du Cinéma publicou uma crítica de Jacques Rivette que se tornou quase tão famosa quanto o ataque de François Truffaut ao chamado ?cinema de qualidade?. Truffaut fez do seu texto furibundo contra o cinema de ?papai? ou de ?domingo? uma das pedras de toque do movimento que revolucionou o cinema francês e mundial no fim dos anos 50. Rivette acrescentou a outra pedra. É conhecida dos cinéfilos a definição do crítico Luc Moullet - "A moral é uma questão de travellings" -, que Jean-Luc Godard adaptou - "Os travellings são uma questão de moral". O tema tornou-se relevante porque a nova onda, dispondo de equipamentos móveis e filmando em ambientes naturais, privilegiava a movimentação da câmera para captar a essência do ator, que era seu corpo. Neste quadro, surgiu o filme de Gillo Pontecorvo, Kapo - Uma História do Holocausto. Rivette caiu matando no autor italiano. Tudo por causa de uma cena. O filme conta a história de garota judia deportada com a família para o campo de Auschwitz. Ela vira kapo (gu\arda) das outras prisioneiras para sobreviver. Leva uma vida abjeta de colaboracionista, até a chegada de Sasha, o prisioneiro russo que a fará encarar o mundo com outros olhos. No horror do campo, existe essa outra prisioneira, Emmanuelle Riva, atriz de Alain Resnais em Hiroshima, Meu Amor. Desesperada, ela se mata, jogando-se no arame farpado eletrificado. Pontecorvo faz um travelling avante para reenquadrar o cadáver preso nos fios, tendo o cuidado de inscrever a mão levantada de Emmanuelle num ângulo do enquadramento final. O espectador que assiste hoje à cena no DVD lançado pela Versátil pode ter um choque e até se emocionar. Afinal, na contracapa do DVD há uma frase atribuída ao jornal Le Monde, que define o filme de Pontecorvo como ?clássico humanista?. O espectador, principalmente se for cinéfilo, também sabe que o autor italiano fez depois filmes que se tornaram referências de um cinema político - A Batalha de Argel e Queimada (com Marlon Brando). Mas, em 1961, a recepção foi outra, pelo menos em Cahiers. O homem que decide, naquele momento, fazer aquele travelling, escreve Jacques Rivette, não tem direito a outra coisa senão ao mais profundo desprezo. E Rivette questiona - "Quando se inicia um filme sobre um tal tema (os campos de concentração), devem-se colocar certas questões prévias. Tudo se passa como se, por incoerência, incompetência ou indolência, Pontecorvo tivesse, decididamente, negligenciado essa interrogação." Fazer um filme, segundo Rivette, é não apenas mostrar certas coisas como mostrá-las de um certo jeito. São duas ações indissociáveis. Rivette nega o cinema como linguagem, diz que as relações entre signo e significado não têm valor em Kapo. Toda a aproximação cinematográfica que pretende substituir a adição pela síntese, a análise pela unidade, segundo ele, reenvia a uma retórica da imagem "que tem tanto a ver com o fato cinematográfico como o desenho industrial tem a ver com o pictórico". Por que essa retórica é tão cara à crítica de esquerda, pergunta-se Rivette? Porque talvez essa crítica seja formada, antes de tudo, por professores irredutíveis. E ele não deixa de expor o credo da nouvelle vague - "se sempre detestamos Pudóvkin, De Sica, Wyler e Lizzani, é porque a consequência lógica desse formalismo se chama Pontecorvo". Quase meio século depois, a questão que se coloca é - o travelling avante de Pontecorvo merece o desprezo? Vittorio De Sica e William Wyler serão também desprezíveis? Irmão do físico nuclear Bruno Pontecorvo, Gilberto (Gillo) queria ser químico, mas, possuído pelo cinema, virou diretor. A Batalha de Argel, premiado com o Leão de Ouro em Veneza, foi proibido durante 15 anos pela censura do regime militar instalado no Brasil. Após o 11 de Setembro, foi adotado pela CIA como manual para combate ao terrorismo. O próprio Pontecorvo diz, nos extras, que os franceses não entenderam suas intenções. O espaço do fotograma fica livre para que se possam ver as mulheres que passam, ao fundo. O que ele queria denunciar era o horror da habituação à morte. A Batalha de Argel não tem um protagonista. O filme elege a revolução argelina - os revolucionários e seus métodos - como tema. Parece um documentário e certamente não é maniqueísta. Queimada, pelo contrário, centra-se num protagonista, Brando, capaz de manipular a fraqueza e a divisão dos ocupados de maneira a perpetuar o colonialismo. Mas o próprio Brando, grande ator que era, é engolido pela nobreza de mármore do líder dos colonizados, Evaristo Márquez. Kapo também lembra um documentário, mas elege seus protagonistas para debater consciência, responsabilidade e dignidade. Pontecorvo ainda não estava maduro, OK, mas seu filme impressiona. E o polêmico travelling avante não é mero recurso formalista. Expressa indignação por um sistema que degrada as pessoas e não lhes permite antever o futuro que o russo (Laurent Terzieff) descortina para Susan Strasberg. O russo como agente da consciência, de certa forma, data o filme. Hoje, pode-se discutir o próprio legado da intransigência da nouvelle vague como retrato de uma juventude que iria, segundo o jargão da época, se alienar. Godard, em Masculino-Feminino, fala de sua geração como filhos de Marx e da Coca-Cola. O Pequeno Soldado já expressava a confusão política de Godard. Os revolucionários de A Chinesa fazem sua revolução entre quatro paredes e o filme antecipa o impasse de Maio de 68. Truffaut não acreditava em outra política que não do amor. No limiar do século 21, a própria discussão de Kapo parece de outro tempo. Talvez tenha restado somente a Coca-Cola como símbolo de consumo.