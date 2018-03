Uma pedra que absorve a dor de quem fala com ela Syngué Sabour: Pedra-de-Paciência Atiq Rahimi Estação Liberdade 152 págs., R$ 30 Pedra-de-paciência é o nome de uma rocha mágica que absorve os lamentos daqueles que se confidenciam com ela - até estourar numa explosão a um só tempo apocalíptica e liberadora. É o que ocorre com a protagonista deste romance, vencedor do Prêmio Goncourt de 2008. Traduzida por Flávia Nascimento, esta é terceira obra do franco-afegão Atiq Rahimi publicada no Brasil, depois de Terra e Cinzas e As Mil Casas do Sonho e do Terror. O livro revela a dor de uma mulher que enfrenta, simultaneamente, uma guerra civil e a indiferença do marido, que se torna paralítico depois de ser atingido por um disparo. Radicado na França e autor de longas-metragens, o autor participará da Flip deste ano.