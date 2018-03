Uma noite de tributo a J. Guinsburg

Com 40 minutos de atraso, por causa do forte temporal que caiu sobre a capital anteontem, teve início a 21.ª edição do Prêmio Shell de Teatro, na Estação São Paulo, em Pinheiros. Apresentada pela atriz Beth Goulart, que ganhou o troféu em 2001 por sua atuação em Decadência, a premiação transcorreu de forma sucinta, sem dar tempo para quaisquer gafes. A homenagem deste ano foi dedicada a Jacó Guinsburg, "pela contribuição ao pensamento crítico do teatro no Brasil", além de ser o responsável pela formação de muitos dos artistas que se encontravam ali. Aos 87 anos e com alguma dificuldade para se locomover, arrancou aplausos ao dedicar o prêmio à Guita, "minha companheira de vida", e a Sábato Magaldi, Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Maria Teresa Vargas. "Foram pessoas que tiveram na minha vida um papel de muita importância", afirmou humildemente o professor da Universidade de São Paulo. Assim como ocorreu no último dia 11 no Rio, a premiação, que concede um troféu em forma de concha e é esculpido em metal pelo artista plástico Domenico Calabroni, além de R$ 8 mil para cada vencedor, foi dividida em nove categorias: autor, cenário, figurino, iluminação, música, categoria especial, diretor, ator e atriz. Isabel Teixeira, que concorreu com Cácia Goulart (por Bartleby), Paula Arruda (O Céu 5 Minutos Antes da Tempestade) e Denise Fraga (A Alma Boa de Setsuan), venceu na categoria de melhor atriz por sua atuação em Rainha(s) - Duas Atrizes em Busca de um Coração e foi quem fez o discurso mais crítico da noite. Após receber o troféu das mãos de Beth Goulart, Isabel lembrou que foi a apresentadora da ocasião quem disse certa vez que "o importante é resistir". "Gostaria de dedicar esse prêmio às parcerias com Cibele Forjaz, nossa diretora, Henrique Mariano, diretor de produção, Lincoln Antonio, que me fez cantar, ao meu filho Diego, e à minha amiga e companheira de luta Georgette Fadel", iniciou seu agradecimento antes de emendar a ironia: "Ah, sim. Gostaria também de agradecer ao governo pelos 20, 25% que pagamos de impostos. Mas a gente resiste." Isabel, que também é produtora, contou que Rainha(s) quase naufragou quando, no dia 19 de dezembro de 2008, aumentaram a alíquota de 4,5% para 20,25% sobre o montante captado pela produção. (No último dia 13, o governo admitiu o erro e informou que enviaria ainda nesta semana um Projeto de Lei Complementar ao Congresso alterando regra da Lei Complementar 128, que aumentou a carga tributária dos produtores culturais, considerados micro e pequenas empresas.) Na categoria de melhor ator, o júri, formado por Kil Abreu, Valmir Santos, Marici Salomão, Mario Bolognesi e Noemi Marinho, entendeu que dois profissionais deveriam ser premiados, excepcionalmente, pela complementação e impossibilidade de dissociar o trabalho de ambos. Domingos Montagner e Fernando Sampaio, que não puderam comparecer ao evento por estarem viajando, foram premiados por A Noite dos Palhaços Mudos. O diretor Álvaro Assad subiu ao palco no lugar da dupla. "Entregarei o troféu para eles. Já o cheque, eu não sei", brincou. Na carta de agradecimento dos atores ,lida por Assad, Montagner e Sampaio dedicaram o prêmio à Roger Avanzi, ao Circo Escola Picadeiro e ao autor do texto Laerte, "por sua generosidade". "Não poder aparecer no evento reafirma a nossa vocação", escreveram os atores-palhaços. Os Premiados AUTOR: Marçal Aquino e Marília Toledo, por Amor de Servidão CENÁRIO: Renato Bolelli Rebouças, por Arrufos FIGURINO: Silvana Marcondes, Fernando Sato e Júlio Dojcsar, por O Santo Guerreiro e o Herói Desajustado ILUMINAÇÃO: Felipe Cosse e Juliano Coelho, por Aqueles Dois MÚSICA: Josimar Carneiro, pela direção musical de Divina Elizabeth CATEGORIA ESPECIAL: Centro de Pesquisa Teatral (CPT) do Sesc, pelos 10 anos do projeto Prêt-à-Porter DIRETOR: Marco Antônio Braz, por A Alma Boa de Setsuan ATOR: Excepcionalmente, o júri decidiu premiar dois atores, pelo fato de ambos os trabalhos serem complementares. São eles: Domingos Montagner e Fernando Sampaio, por A Noite dos Palhaços Mudos ATRIZ: Isabel Teixeira, por Rainha - Duas Atrizes em Busca de Um Coração HOMENAGEM: Ao professor e editor Jacó Guinsburg, pela contribuição ao pensamento crítico do teatro no Brasil