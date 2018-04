Uma narrativa sobre o narrar

Odete Inventa o Mar, de Sônia Machado de Azevedo, publicado pela Perspectiva, desdobra-se por 92 páginas sem nenhum sinal de pontuação, a não ser alguns pontos de interrogação que adquirem, por isso mesmo, relevância maior. Em lugar de parágrafos, temos mudanças de linha, muitas vezes até no meio de uma frase. Nada disso, porém, prejudica o fluxo narrativo, há uma história que é contada, mas "num limite muito tênue entre fantasia e verdade", como se lê desde a primeira página. A leitura pode, portanto, seguir essa direção, sem que nos preocupemos com o nexo entre os acontecimentos. E o caráter encantatório dessa prosa favorece esse tipo de leitura. Mas logo surgem dúvidas para o leitor. Quem era, afinal, Odete? E qual a sua relação com o mundo, com as pessoas? E o que, realmente, narra o texto? Desde o início, aparece a noção de luto e a narradora se refere ao "clarão trêmulo das velas que se sucediam sempre acesas fosse dia fosse noite para espantar aquilo que não conseguíssemos nunca esquecer". Mas o que era "aquilo"? Há sempre um toque de mistério, algo indefinido e em suspenso, que até se contradiz e assim permanece até a última página. Narra-se uma vida em família, mas "as coisas entre nós eram assim essa mistura de sei e não consigo", e o leitor que complete o que deixou de ser explicitado - um jogo de esconde-esconde que chega a ser fascinante, depois de tanta conversa sobre a anulação do enredo, a intriga eliminada, a morte da narrativa, etc. Fica-se sabendo pelo texto que a família morava num bangalô no limite entre Santos e São Vicente, junto à ilha Porchat. Tudo parece acontecer sob "uma luz difusa", naquela casa de pequena burguesia relativamente abastada, que tinha uma cozinha clara, com fogão a lenha, sala de jantar reluzente e espaçosa, jardim e quintal com figueiras. De início o texto parece revelar que Odete morreu na adolescência ("ela se fora de modo definitivo"). Após "sua partida", o pai amanheceu enlutado e não tirou mais seu chapéu preto, tornando-se quieto e taciturno para os muitos anos que tinha ainda a viver. Mas, depois, fica-se sabendo que, decorridos mais de 50, as irmãs a sabiam viva. Passou a haver entre elas verdadeira obsessão pelas vidas que Odete realmente vivera. Diz-se no texto que foram inventando as suas três vidas, mas que, na realidade, estas teriam sido muito mais numerosas. O que se fica sabendo, com toda certeza, é que ela viveu todos aqueles anos no inferno que são as clínicas para doentes mentais, que a narradora chama de "lugares de ordem silêncios desilusão" e diz que eram horríveis, onde homens e mulheres passavam os dias de camisolão comprido. Havia rotina e tristeza em tudo, com aquela criatura tão sensível, condenada por um crime que não cometeu. A vida fora daquelas quatro paredes passa a ser algo secundário. A família muda-se para São Paulo e cada um vai tendo a sua, mas é algo indefinido, com lances completamente inesperados. Entre os poucos episódios narrados com clareza estão os dois ataques de loucura que a narradora sofreu. Fala-se em três imãs, unidas entre si, além de Odete, e que vão tendo a sua vida. Mas, de passagem, fica-se sabendo que eram 12 irmãos ao todo, sem que se tenha qualquer noticia dos demais. A não ser a estranhíssima Ana, que aparece de início como empregada que faz todo o serviço da casa e dorme com uma irmã, no quartinho dos fundos, em cima da garage. Ela é solícita, trabalhadeira, carinhosa com todos e muito apegada a Odete. Mas, de repente, aparece como uma das irmãs. Sua importância no relato é tamanha que em dado momento passa a ser a narradora, mas pouco depois a voz principal retoma o fio do relato. Enfim, contradições e incongruências, o insólito e o inesperado fazem parte da narrativa, todo o tom é marcado por eles. Concluída a leitura, não há como desvincular-se da estranhíssima Odete, com seu vestido comprido, seu riso solto, suas correrias pela casa dos pais, suas frases desconexas, seus poemas, espalhafatos e gargalhadas e, depois, as grades nas altas janelas, as grades na cama, e aquela mulher cabisbaixa, solta pelos corredores da casa de saúde. Não tenhamos dúvida: por trás daquela pungência, expressa com tamanha intensidade, temos a afirmação da importância do narrar em nossas vidas.