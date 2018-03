Uma mulher desvenda o seu passado desconhecido Quando Lexi Smart, de 28 anos, acorda em um hospital de Londres, ela tem uma grande surpresa. Seus dentes estão perfeitos e o seu corpo, todo remodelado. Há exatamente três anos, ela sofreu um grave acidente de carro, ao qual sobreviveu. Quando volta do coma, ela está com amnésia. E ela precisa entender por quais transformações passou nesse tempo de recuperação. Em meio a dramas e confusões com o marido, os amigos e a vida profissional, ela faz uma busca de si mesma. Sophie Kinsella é o pseudônimo da escritora britânica Madeleine Wickham, autora da bem-sucedida série de livros Shopaholic, designação em inglês para os consumidores compulsivos em shopping centers.