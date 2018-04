Milhaud e Saint-Saens, Villa-Lobos e Liszt reabriram a temporada da Osesp, quinta-feira, na Sala São Paulo, em concerto que o convidado Fábio Mechetti deu mostras de versatilidade ao realizar, com precisão estilística, um programa de autores e obras muito diferentes entre si. Mistura de influências de Stravinski e de jazz americano - espelho no qual há de se mirar, mais tarde, o Gershwin da Rhapsody in Blues -, o balé negro La Création du Monde op. 81a, de Darius Milhaud, é um típico produto da estética da década de 20. O ritmo vivo do início, que sugere o caos pré-criação; os solos da flauta e do oboé no episódio da criação das plantas e dos animais; a sensual ''''danse du désir'''', em que os solos do clarinete e do saxofone descrevem o primeiro encontro do homem e da mulher - cada detalhe foi plasmado com uma mistura cativante de energia e elegância. As sonoridades calorosas do Francesco Ruggiero, de 1689, em que toca o basco Asier Polo, foram usadas para realçar a maneira como Camille Saint-Saens explora, no Concerto nº 1 em Lá Menor op. 33, a tessitura média e grave do violoncelo. Aqui, foi de extrema sutileza a maneira como Mechetti conduziu essa peça, em que os movimentos se encadeiam; sobretudo no Allegretto con moto, construído como um minueto. A riqueza expressiva do solista, que extraiu belos efeitos da peça francesa, com todo o charme e contida emoção que ela exige, confirmou-se numa bela execução da Allemande da Suíte nº 2, de Bach, dada em extra. Com a longa e dolente melodia do saxofone, que abre O Canto do Capadócio, Mechetti deu início a uma execução muito bem acabada das Bachianas Brasileiras nº 2, de Heitor Villa-Lobos. Todos os detalhes dessa peça virtuosisticamente orquestrada foram tratados com muito cuidado: o tema melancólico do Canto de Nossa Terra; os efeitos de glissando na Lembrança do Sertão. E, como era de se esperar, foi saborosa a maneira como Mechetti trabalhou cada detalhe descritivos do popularíssimo Trenzinho do Caipira. Evocação da luta entre os romanos e os invasores bárbaros, a Batalha dos Hunos, de Franz Liszt, é também uma alusão muito pessoal a seu conflito íntimo entre o profano e a tendência mística - representada, neste poema sinfônico, pela citação do tema gregoriano ''''Crux Fidelis inter omnes''''. Mechetti equilibrou, com muita competência, o embate entre os pormenores mais refinados de instrumentação e as poderosas massas orquestrais, dando provas de muita maturidade como regente.