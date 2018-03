Uma lição de sobrevivência, por Chaplin Abandonado pelo pai alcoólatra e vivendo seus primeiros anos angustiado de ver a mãe ser levada para o asilo e, como conseqüência, como menor abandonado, de ser perseguido pela polícia, Charles Chaplin desenvolveu como poucos o instinto de sobrevivência. Sentimento que marca quase todos seus filmes, como Luzes da Ribalta, que o Telecine Cult exibe às 15h55. Trata-se de um trabalho do fim de carreira. Ele é Calvero, esse velho palhaço que sente que o seu tempo está passando. No teatro em que se apresenta, Calvero apadrinha a bailarina Claire Bloom, que fica paralítica e a quem ele impulsiona a andar (e dançar). O fim do filme, um movimento de morte, outro de vida, tem o valor de um testamento do autor.