Uma irônica análise da natureza humana Neste livro, Herman Melville, autor do clássico Moby Dick, traça uma irônica e literária análise da natureza humana. O personagem que dá título ao livro é um jovem cansado do trabalho burocrático, que decide adotar o "não" e o "nada" como estilo de vida. O texto foi publicado originalmente em 1853, de forma anônima, em uma revista. Como escreveu Jorge Luis Borges na apresentação: "Bartleby já define um gênero que Franz Kafka reinventaria e aprofundaria a partir de 1919: o das fantasias do comportamento e sentimento ou, como agora lamentavelmente se diz, psicológicas. Quanto ao resto, as páginas iniciais de Bartleby não prenunciam um Kafka, mas lembram ou repetem um Dickens..."