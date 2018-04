Uma grandeza que se encerra no samba, no jongo e no jazz Não Vou pro Céu... já nasce como obra de referência, no sentido ativo, por tudo de grande e belo que ele encerra. Em canções como Jimbo no Jazz e Sonho de Caramujo, o violão do compositor vale por uma banda. Em contrapartida, nas canções que reúnem Silveira, Jorge Helder (baixo), Jurim Moreira (bateria), Armando Marçal e Robertinho Silva (ambos na percussão), o registro é compatível com a leveza que elas sugerem. A única regravação é Ingenuidade (Serafim Adriano), que Clementina de Jesus incluiu no mesmo álbum de 1976 que tinha como destaque Incompatibilidade de Gênios (Bosco/Blanc), ambas recém-regravadas por Caetano Veloso no CD Zii e Zie. O registro de Bosco realiza um desejo de décadas de tentativas de inclusão desse samba em um disco. Caiu na hora certa. Além da indireta homenagem a Clementina, outra forte presença de afro-brasilatinidade, que a música de Bosco traz de Minas, é Jimbo no Jazz, em que ele traduz no canto e no violão a letra genial de Nei Lopes, aproximando o jongo do jazz, ao contar a história de um personagem real, o trombonista Jimbo. Além de remeter a sua Bate Um Balaio ou Rockson do Pandeiro, do disco Gagabirô (1984), Bosco cita clássicos de Ray Charles, como What I?d Say na abertura, o que é um prazer a mais. Dicas de sua memória afetiva-musical-barroca surgem em outras canções. Francisco Bosco cita Dorival Caymmi em Desnortes, cuja letra também remete a Chico Buarque. Blanc se alinha ao Tito Madi de Cansei de Ilusões em Mentiras de Verdade. Rennó brinca com a empostação lírica de uma antiguidade de Orlando Silva em Pronto pra Próxima: "Dentro do eclipse desse amor/ Ante seu anti-resplendor/ A noite vem reacender". Pintura (Rennó), casa com o suingue de Bosco, ambos batendo na praia de João Donato, que já assinou parcerias com ele e é citado por Francisco em Perfeição. Dores, graças e prazeres de amor, jogos bem-humorados de palavras percussivas, referências sagradas, o mar e o Rio, tudo lateja, nada é em vão, tudo circula, a recomeçar. Como a paixão e o fogo de Caça à Raposa, que Bosco elegeu, ao lado de Nação (uma aquarela brasileira) e Bodas de Prata (as traças do tempo) entre suas obras fundamentais com Blanc.