Uma família com a cara do Brasil em 2 Filhos de Francisco A Múmia, Sinais, Show de Vizinha - o Festival de Sucessos da Globo neste mês de janeiro reúne atrativos de sobra para alavancar a audiência, mas nenhum filme desta primeira semana é melhor do que 2 Filhos de Francisco, que inicia hoje, às 21h55, a primeira grande atração de cinema da emissora em 2008. Maior sucesso de público da Retomada, 2 Filhos de Francisco é o filme brasileiro com o maior número de espectadores no período que começa com Carlota Joaquina, de Carla Camurati, em 1995. Em princípio, o diretor - e ex-fotógrafo, justamente de Carlota Joaquina - Breno Silveira foi contratado para fazer um filme sobre Zezé di Camargo e Luciano. Mas ele percebeu que seria mais interessante contar a história do pai da dupla. Por meio de Seu Francisco, magnificamente interpretado por Ângelo Antônio, Silveira fez um filme que tem a cara do Brasil. Seu Francisco persegue um sonho. Quer transformar os filhos em astros da música. A narrativa possui uma quebra, lá pelo meio. Ocorre uma tragédia que desconcerta o público, mas 2 Filhos de Francisco recomeça. Vença seu preconceito, se você não é fã de românticos/bregas/sertanejos, e viva esta bela emoção. E ouça as diferentes versões de É o Amor!.