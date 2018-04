Uma fábula que pode não ser feliz, mas é bonita Talvez quem espere de Cidade dos Homens uma continuação perfeita de Cidade de Deus venha a se decepcionar. Mas isso é o que de melhor poderia acontecer com o filme de Paulo Morelli - não seguir os traços de sucesso daquele divisor de águas do cinema brasileiro da Retomada e dar um rumo pessoal aos seus personagens. O risco de parecer uma contrafação do primeiro era grande. Afinal, os personagens Acerola e Laranjinha aparecem no curta Palace II, espécie de laboratório de Cidade de Deus. Depois do sucesso (público, crítica e internacional) do filme de Fernando Meirelles baseado no romance-depoimento de Paulo Lins, a Globo encampou o projeto na série de TV Cidade dos Homens. Agora, o filme homônimo chega às telas. O que ele tem de mais? Muita coisa, a começar pelo eixo que Morelli estabelece para balancear sua história - a questão paterna. Acerola (Douglas Silva) é pai precoce. Tem um filho de 2 anos e quando a mulher arranja emprego em São Paulo ele tem de assumir a guarda da criança. Já o problema de Laranjinha é outro. Filho de pai desconhecido, quer descobrir suas origens. Enquanto os dois procuram resolver seus problemas, o morro onde vivem ferve com a guerra de quadrilhas do tráfico. Madrugadão (Jonathan Haagensen) e Nefasto (Eduardo BR) disputam a liderança e envolvem os outros na violência. É o ambiente de Cidade de Deus, mas fotografado em seu inverso. Se no filme de Fernando Meirelles via-se quase apenas o lado dos traficantes, como se não houvessem pessoas honestas na favela, aqui é o contrário. O tráfico faz o papel de incômodo pano de fundo; no primeiro plano, estão as pessoas normais, pobres com muitas dificuldades. Aqui, procura-se movimento mais lento, reflexivo. Afinal, Acerola e Laranjinha são dois garotos, agora com 18 anos, que desejam escapar à determinação de ferro do lugar onde nasceram e cresceram. Esse é o horizonte de Cidade dos Homens. Existe um caldo de cultura desfavorável, tudo empurra a dupla para o crime. Mas sempre existe uma saída. Em Cidade de Deus também havia, e essa exceção era representada pelo personagem Busca-Pé, que se torna fotógrafo e sobrevive. Mas ele era o narrador, alguém que via, quase de fora, a história se desenrolar e a registrava, com participações mínimas. Agora os que procuram escapar são os dois protagonistas. O mundo não tinha saída para Zé Pequeno e Bené, mas parece mais aberto para Acerola e Laranjinha. Não por acaso eles encontram a via de escape no processo que desencadeiam ao responder a uma pergunta: o que é ser pai? Pergunta que remete à identidade de cada um. Buscando saber quem são, Acerola e Laranjinha encontram uma liberdade possível. Pode não ser uma fábula feliz, mas mesmo assim ainda é bonita.