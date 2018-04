Uma emocionante fuga do Irã

O albatroz é uma ave migratória conhecida por sua persistência - nem o cansaço o impede de continuar voando vários quilômetros. E foi uma tenacidade semelhante, apresentada pelo iraniano Kurosh Majidi, que convenceu a escritora e pesquisadora Marcia Camargos a produzir o emocionante relato de A Travessia do Albatroz - Amor e Fuga no Irã dos Aiatolás (Geração Editorial), que será lançado hoje, no Estação Vila Bar. O livro é um relato romanceado da aventura de Majidi, um fato real recheado de lances cinematográficos. Contrariado com o destino político de seu país após a queda do xá Reza Pahlevi, em 1979, Majidi inicia um plano de fuga que o levaria como exilado ao Canadá até terminar no Rio de Janeiro, paraíso tropical de seus sonhos, conhecido apenas por um cartão-postal. Como a escapada foi ilegal, ele hoje vive disfarçado, o que faz com que, em A Travessia do Albatroz, seja identificado por um falso nome (Kurosh Majidi é um pseudônimo) e, na foto ao lado da escritora que está na orelha do livro, apareça de costas. O cuidado é pela segurança de sua família, que ainda vive no Irã. Em seu país, Majidi era um jovem que adorava os Beatles e estrelas pop locais. Leva uma vida sossegada ao lado de Behruz, seu melhor amigo. Até que a queda do xá e a ascensão do aiatolá Khomeini transformem o Irã em um país marcado pela intolerância político-religiosa. Marca também a separação dos dois amigos: enquanto Behruz se converte em militante radical, engajando-se no exército de Khomeini e se transformando em um homem-bomba, Majidi evita o combate, sofrendo com a morte dos amigos, dizimados em nome do Estado e da fé. A situação torna-se insuportável a ponto de Majidi, com o apoio financeiro da família, preparar um plano de fuga até Istambul, na Turquia, ponto que finalmente o levará ao mundo ocidental. A trajetória, no entanto, é marcada por uma série de imprevistos, cruzando fronteiras patrulhadas e paisagens fascinantes, até chegar à Turquia. ''''A trajetória de Majidi guarda enormes semelhanças com a de outros iranianos como Baghi, o militante de direitos humanos sobre quem o Estado escreveu no dia 6 de agosto'''', comenta Marcia Camargos. ''''Aliás, toda perseguição baseada no fundamentalismo que levou o personagem do meu livro a fugir de lá na década de 1980 retorna agora com força redobrada.''''