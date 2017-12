Uma conversa com Paulinho da Viola Para falar sobre as influências do seu novo álbum, Acústico MTV, e contar como foi a experiência do primeiro show gravado em DVD, o cantor e compositor Paulinho da Viola estará hoje, a partir das 19h30, no Espaço Burle Marx da Livraria Saraiva do MorumbiShopping (Av. Roque Petroni Jr., 1.089, tel.: 5181-7574). O bate-papo é aberto ao público e no final os fãs poderão pedir autógrafos ao cantor. Em Acústico, além dos seus consagrados sucessos, Paulinho canta quatro músicas inéditas, provando mais uma vez que sua característica fundamental é a inovação sem deixar de lado seus princípios e seus valores estéticos.