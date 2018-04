Uma constelação de estrelas esportivas Este livro, como explica o autor na apresentação, trata da "descoberta, a certeza de ter se apaixonado de tal maneira por um esporte que não há alternativa possível senão mergulhar no mundo das competições. Mas é também uma viagem pela mente de nossos campeões". O jornalista Gustavo Gomes apresenta cada atleta por meio de um sintético perfil, reúne depoimentos, detalha quais foram as suas principais conquistas e, por fim, comenta as regras e um pouco da história da modalidade esportiva no Brasil. Gomes reúne um time com grandes nomes do esporte nacional, como Bernardinho, Diego e Daniele Hypólito, Torben Grael, Vanderlei Cordeiro e Joanna Maranhão, entre outras estrelas.