Uma coleção de pequenas histórias de Stephen King Just After Sunset reúne 13 curtas histórias escritas por Stephen King, o autor de mais de 50 obras, muitas delas, best-sellers em todo o mundo e adaptadas para o cinema. O livro foi lançado seis anos depois de o escritor americano ter publicado Everything?s Eventual, também coleção de contos. As histórias selecionadas para Just After Sunset foram publicadas em diversos meios, entre eles, The New Yorker, Playboy e The Paris Review. São contos diversos e sempre em torno de eventos fantásticos e sobrenaturais próprios do universo das histórias de King, como em Ayana, sobre menina cega que faz milagres com um beijo e com o toque de suas mãos. No fim do livro há as notas do autor sobre os contos. Just After Sunset Stephen King Simon & Schuster 367 págs., R$ 90,72