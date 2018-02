Uma amizade intelectual e artística de 50 anos Jardín de Francia Elena Poniatowska Fondo de Cultura Económica 432 págs., R$ 88 As crônicas e as entrevistas que compõem este livro são uma mostra sintética da grande influência que a França teve na obra de Elena Poniatowska, uma grande defensora dos direitos humanos. São textos escritos desde 1953. As crônicas registram os costumes parisienses, seus cafés e seus teatros, e dão conta do vasto panorama da literatura, da ciência e da música, entre outros temas. A autora recorre às ruas e às conversas de seus habitantes, ao mesmo tempo que analisa, com doses de humor, os detalhes do cotidiano de Paris, onde se criaram grandes teorias filosóficas, como o existencialismo. Esses textos também falam da amizade intelectual e artística da França com México nos últimos 50 anos.