Um western perfeito e puro como poucos Fãs de westerns clássicos têm um grande programa a que assistir, nesta segunda-feira. É só sintonizar no Telecine Cult para ver, às 20h15, Winchester 73. Primeiro da memorável série de bangue-bangues de James Stewart com o diretor Anthony Mann, o filme conta a história de pistoleiro obcecado por reencontrar os homens que roubaram a arma do título. A narrativa desenvolve-se por meio de uma série de episódios em que a arma passa de mão em mão. Jean Tulard, em seu Dicionário de Cinema, cita, a propósito de Winchester 73, o que escreveram Bertrand Tavernier e Jean-Pierre Corsodon - ''É o que o cinema produziu de mais perfeito e de mais puro.'' Rock Hudson e Anthony (depois Tony) Curtis estão no elenco.