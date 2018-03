Um viajante oferece o seu testemunho sobre a África O Safári da Estrela Negra Paul Theroux Objetiva 480 págs., R$ 59,90 No início desta década, o norte-americano Paul Theroux resolveu regressar ao continente africano, onde trabalhou como professor nos anos 1960. Traduzido por Paulo Afonso e lançado originalmente em 2003, este livro relata as experiências vividas por Theroux na viagem que fez do Norte ao Sul da África. Lá percorreu cenários de intensa beleza, enquanto descobria novidades e revia pessoas que conhecera 40 anos antes, quando deu aulas no Malavi. Entre outras particularidades, observou que o comércio de marfim na Etiópia continua forte e que a invasão ilegal de terras é problema grave no Zimbábue. Em seu texto, tudo isso se mistura a reflexões sobre a condição especial do viajante.