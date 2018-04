Um túmulo chamado vaidade

Data estelar: Saturno e Plutão em trígono, Júpiter começa a retrogradar, a Lua é quarto minguante em Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra a vaidade é o túmulo onde repousa o que há de melhor em nossa humanidade, pois, na mesma medida em que adota ares de importância ela perde substância, essência e conteúdo, ficando vazia. A vaidade é o túmulo das boas intenções, é onde o amor morre, a vaidade é o tempo em que nossa espécie se perde e, também, leva junto todas as outras pessoas que, encantadas com o brilho falso que a vaidade irradia, perdem de vista o que há de melhor nelas. A vaidade se alimenta do convencimento de estarmos aqui para sermos aplaudidos ou vaiados, sendo estas meras conseqüências de nossos atos. Nossa espécie é medida cosmicamente pelo fruto de seus atos, e não pelo convencimento vaidoso de cada um de nós sermos reis e rainhas da cocada preta. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ainda que sua alma reconheça com clareza a natureza do momento atual, no qual é impossível se movimentar com a soltura habitual, mesmo assim, você, subversivamente, decide ir em frente e testar se a sua vontade é mais forte do que a realidade. TOURO 21-4 a 20-5 Antes de mais nada, cancele todas as maldições, iniciando seu caminho positivamente, lutando a favor de seus sonhos em vez de gastar energia contrariando inimigos ou tentando pulverizar obstáculos. Há mais vida para ser vivida! GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você tem as suas exigências, e os humanos dos atuais relacionamentos, pessoais e profissionais, têm os deles. O impasse está posto, e a partir de agora as coisas só poderão andar a golpes de concessões e flexibilizações. CÂNCER 21-6 a 21-7 O trabalho não é um castigo, mas o exercício divino de criação e recriação da realidade. Pense bem: o trabalho cumpre a função de permitir que você arranque seus sonhos do mundo subjetivo e os transforme em obras consumadas aqui na Terra. LEÃO 22-7 a 22-8 Ainda que em determinados momentos a imposição de sua vontade beire a aparência de grosseira, este efeito colateral será preferível a deixar de fazer cumprir sua vontade em nome de galanteios ou etiquetas. Este é um momento de poder. VIRGEM 23-8 a 22-9 As estranhas sensações que invadiram sua alma não fazem menção de ir embora, quanto menos de você entender seu significado. Por isso, esforce-se menos para aliviar sua alma dessas sensações, e tente senti-las desapegadamente. LIBRA 23-9 a 22-10 Assuntos muito importantes precisam ser definitivamente discutidos e, com certeza, o diálogo não será agradável a maior parte do tempo, já que servirá para deixar tudo às claras, num mundo onde as pessoas se acostumaram a evitar a verdade. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Qual é a preocupação? Trabalho? Tenha certeza: você trabalhará, você produzirá e você continuará se esforçando para que os sonhos se transformem em realidade. Para que preocupar-se? Todas as oportunidades estão dadas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Um plano atrás do outro, uma idéia em cima da outra, um relacionamento sobreposto a outro, assim a vida só poderia ficar complicada, não lhe parece? Contudo, sua alma navega bem na complicação. Porém, é necessário avançar também. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As sensações são para lá de estranhas, e intensas também, mas será melhor você se acostumar com elas, sem que necessariamente seja possível decifrá-las, dado que não se referem a nada em particular de sua vida, são do mundo, são universais. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Permita que sua alma seja conduzida, este não seria o melhor momento para você fazer com que sua vontade prevaleça. É difícil abdicar do posto de quem conduz, mas há um tempo certo para cada coisa entre o céu e a Terra, você sabe disso, não é? PEIXES 20-2 a 20-3 Nada é pouco, nada é demais quando o assunto é fazer passar os sonhos pelo estreito buraco da realidade no qual se transformarão em obras consumadas. Você não nasceu para passar férias neste planeta, mas para realizar sonhos ousados.