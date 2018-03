Um triângulo criminoso sem nenhum escrúpulo Em Road Dogs, Elmore Leonard, aclamado escritor norte-americano de romances policiais, volta com seus três personagens favoritos: Jack Foley, Cundo Rey e Dawn Navarro. Foley cumpre 30 anos de detenção quando conhece na penitenciária Cundo Rey, um cubano rico que, com os seus contatos, ajuda o novo amigo a diminuir para três meses a sua pena. Solto, Foley terá de esperar a saída de Rey, que também é aguardado por sua mulher Dawn Navarro. Quando se conhecem, Dawn vê em Foley um parceiro perfeito para dar uma rasteira no marido, roubando-lhe a riqueza. Segundo o New York Times Book Review, Leonard é "o maior ficcionista policial da atualidade, talvez de todos os tempos".