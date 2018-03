Um respiro! Data estelar: Mercúrio e Vênus em conjunção; a Lua começa a crescer transitando pelo signo de Touro. Enquanto isso, aqui na Terra um respiro! Porém, não dura muito e, por isso, há de ser aproveitado ao máximo. Nossa humanidade está envolvida historicamente numa guerra justa e sagrada, que confronta suas tendências brutais e egoístas com a elevação espiritual que lhe garante integrar-se ao Universo e, assim, começar a cumprir a função que lhe é destinada. Este confronto provoca o acirramento da brutalidade, porque assim é o processo de cura, piora-se para melhorar. É de extrema importância notar essa realidade, para não desanimar no caminho, convencendo-se de que tudo vai de mal a pior. A piora do que contamina nossa civilização é o prenúncio da cura, mas vai tentar dormir em paz com um barulho infernal desses! ÁRIES 21-3 a 20-4 Certas pessoas vão dar mais trabalho do que o esperado, porque teoricamente elas deviam ajudar e aliviar a carga que sua alma carrega. Assim são as coisas, a teoria dificilmente se transforma em prática concreta. TOURO 21-4 a 20-5 Neste clima de medo, para não dizer desespero, em que as pessoas andam, fica difícil sugerir soluções, porque ainda que estas sejam as melhores possíveis, a resistência que o medo engendra faz as pessoas só enxergarem problemas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Ainda que não tenha muita vontade de participar de eventos sociais, é necessário munir-se de boa vontade e circular com soltura e simpatia no meio das pessoas. As pessoas são o inferno, mas também a glória. E vai dormir com um barulho desses! CÂNCER 21-6 a 21-7 As coisas que andam acontecendo com as pessoas são, em grande parte, produzidas por elas mesmas. Porém, como é difícil reconhecer os erros cometidos, parece que as coisas acontecem. Na verdade, são as pessoas que acontecem. LEÃO 22-7 a 22-8 Tentar convencer-se de que não precisará dessa ou daquela pessoa é o início da decadência. No mundo humano, tudo se resume aos relacionamentos. Prescindir de pessoas é como se a alma começasse a achar que pode deixar de ser humana também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Questione suas certezas, porque é por causa delas que sua alma enveredou por um caminho perigoso, que cria adversários. Este não é um momento em que se poderia gastar tempo e recursos criando adversários, não lhe parece? LIBRA 23-9 a 22-10 Coisas acontecem com as pessoas, coisas que mudam o rumo dos objetivos pretendidos. É nesse momento que surgem atitudes que não se sintonizam bem com a imagem que você tinha dessas pessoas. Nem decepção nem comemoração, só conhecimento. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Muitas coisas poderiam ser diferentes e melhores, com certeza, mas por enquanto tudo depende da qualidade das pessoas com que você se relaciona cotidianamente. Como elas não podem ser mudadas, melhor aceitar tudo como é. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Está tudo bem, desde que você normalize o bom andamento dos relacionamentos mais importantes. É propício sacrificar a realização imediata de desejos urgentes em virtude de prestar mais atenção aos relacionamentos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Trate seus desejos pessoais com sumo cuidado, porque tu-do se realiza, de um jeito ou de outro. Limpe sua mente de ideias que trariam problemas, contrariando sua verdadeira vontade de progredir e ser o mais feliz possível. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Ajustes e desajustes se alternam com velocidade impressionante. O melhor a fazer perante um panorama desses é evitar o desespero, pois daria para observar tudo com distância e perceber que as coisas se acertariam por si. PEIXES 20-2 a 20-3 Modele suas ideias com muito carinho e atenção, porque ainda que haja atraso na realização delas, tudo procede de acordo com o plano original. Trabalhe com essa certeza, tudo continua acontecendo a melhor forma possível.