Um protesto para superar os entraves da Argentina Este não é um livro. É um grito sublevado contra a confusão em que se converteu a Argentina atual. Com essa proposta, Marcos Aguinis escreveu !Pobre Patria Mia!. Os argentinos foram ricos, cultos e educados. Quantas décadas foram necessárias para que se convertessem em pobres, mal-educados e corruptos?, pergunta o autor. Levantar a voz é a aposta de Aguinis para que se comece a sanar uma situação que, para ele, é calamitosa. Segundo escreveu o cineasta Luis Buñuel, é impressionante o "profundo sentido ético, político e social" do escritor argentino. Autor de O Atroz Encanto de Ser Argentino (lançado no Brasil pela Bei), ele foi o primeiro latino-americano a ganhar o prestigioso Prêmio Planeta. !Pobre Patria Mia! Marcos Aguinis Sudamerica 192 págs., R$ 43