Um programa de assaltos (im)perfeitos Você pode fazer hoje um atraente programa duplo no TCM. Às 15h45 passa O Segredo das Joias (1950) clássico de John Huston que ajudou a estabelecer o modelo do assalto (im)perfeito. A formação e dissolução da quadrilha são narrados de forma realista e, do extenso elenco, destacam-se o veterano Sam Jaffe e uma estrela que iria brilhar muito ao longo da década, Marilyn Monroe. Na sequência, às 17h45 passa outro filme de assalto, Um Golpe à Italiana, de Peter Collinson, de 1969, no qual Noel Coward planeja o roubo do século, em Turim. O maior interesse desse filme está em mostrar que os remakes nem sempre pioram o original. Neste caso, a nova versão, de 2003, com Mark Wahlberg e Charlize Theron, só melhorou o que era médio.