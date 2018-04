Um prêmio de carreira a Ney Matogrosso O cantor Ney Matogrosso conquistou a 29ª edição do Prêmio Shell de Música. Pelo segundo ano consecutivo um intérprete foi o vencedor. No ano passado, desde que o regulamento foi alterado, permitindo que intérpretes pudessem concorrer com compositores, a ganhadora foi Maria Bethânia. O júri, formado por profissionais da música, produtores e jornalistas, levou em consideração a contribuição do artista à música brasileira. A entrega da premiação será realizada em um show no Rio de Janeiro, ainda sem data confirmada. O cantor será homenageado por diversos artistas e músicos, além de receber um prêmio de R$ 15 mil.