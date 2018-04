Um pouco do melhor de campos, sem ter de pegar a estrada EM SÃO PAULO: Frio, estradas carregadas, cidade lotada, preços altos, filas. É preciso reconhecer que os atrativos de Campos do Jordão durante o inverno são tão grandes quanto os motivos para evitar a região da Mantiqueira. Pois quem não quiser arriscar pegar a estrada em direção à cidade, pode se consolar com o fato de que alguns dos principais concertos da programação serão realizados também na capital. Caso, por exemplo, do programa preparado pela Orquestra Sinfônica Municipal, que tem como destaque o Concerto para Violão de Villa-Lobos, com solos do magnífico Fábio Zanon e regência de Rodrigo de Carvalho - ele será apresentado também hoje à noite no Teatro Municipal. O concerto de abertura do festival, com a Osesp com regência do espanhol Victor Pablo Perez e solos da soprano Maria Bayo, programado para amanhã à noite, será apresentado na Sala São Paulo, hoje e na segunda-feira. A Orquestra Juvenil 2 de Julho da Bahia, comandada pelo pianista Ricardo Castro, toca amanhã, às 15 horas, no Sesc Itaquera, antes de partir para Campos, onde se apresenta no domingo, na Praça do Capivari. A Banda Sinfônica do Estado, atração do dia 11 do festival, toca no dia 22 no Teatro do Sesi. E a Orquestra Acadêmica, depois dos concertos nos dias 24 e 25, em Campos, desembarca no dia 26 na Sala São Paulo, com Roberto Minczuk e Michel Dalberto - o programa é o mesmo: peças de Saint-Säens e Maurice Ravel. Fora de São Paulo, vale citar a Orquestra Sinfônica de Campinas que, domingo, apresenta na cidade a Sinfonia Fantástica, de Berlioz, atração de seu programa do dia 7 em Campos do Jordão, com regência da maestrina Lígia Amadio, sua diretora artística e regente titular. Também a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob o comando do maestro paulista radicado nos Estados Unidos Fábio Mechetti, vai se apresentar em São Paulo, mas apenas no segundo semestre, na Sala São Paulo.