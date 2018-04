Um pouco da história da trupe em duas décadas 1987 - Participação especial na ópera Orfeu, no Teatro Municipal do Rio; Prêmio Mambembe de 1987 como grupo revelação. 1989 - 12.º Festival Mondial du Cirque de Demain, em Paris; Prêmio Coup de Coeur. 1991 - Festival d''''Avignon, na França; Festival Internationaler Varieté Preis, em Stuttgart, na Alemanha. 1999 - Participação especial como Comissão de Frente da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio; Prêmio Tamborim de Ouro como melhor comissão de frente. 2000 - Participação no The Houston International Festival, Texas, EUA; Carro abre-alas com 82 pessoas em aparelhos aéreos na Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio. 2002 - Show de encerramento da 6.ª edição do Brazilian Film Festival de Miami, Flórida, nos EUA.