Um poético e renovado olhar sobre as velhas coisas Testigo de Uno Mismo, último livro do uruguaio Mario Benedetti, que morreu em maio passado, apresenta dezenas de poemas marcados pela expressão simples - e pela visada profunda. Ele abre novas interrogações sobre o sentido da existência, das coisas e da morte. Fala de sonhos, da complicada relação do indivíduo com o outro e das cicatrizes que esse contato deixa na alma. Benedetti mostra, ainda, a capacidade de enxergar a vida com o auxílio da experiência, mas sem perder a jovialidade: o poeta é aquele que lança um olhar renovado sobre as velhas coisas. Em Testigo de Uno Mismo, ao tratar das próprias e intransferíveis experiências, Benedetti desnuda uma consciência marcada pela criação poética.