um pinter que você nunca viu Última peça do inglês Harold Pinter, Prêmio Nobel que morreu em dezembro de 2008, Celebração ganha sua primeira montagem brasileira, como parte do 13.º Cultura Inglesa Festival e com direção de Eric Lenate. Num salão de restaurante refinado, três casais encampam uma batalha contínua de agressão mútua, mas exibem a convencional postura de harmonia.