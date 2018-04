Um passeio iluminador pela capital francesa Em Paris, traduzido por José Carlos Volcato e Henrique Guerra, o historiador inglês Colin Jones conta as transformações pelas quais a capital francesa passou ao longo de 2 mil anos. Presente, com impressionante vigor, na literatura, nas artes plásticas, no cinema, na fotografia e na música, a cidade segue sendo considerada um dos polos da cultura ocidental. Segundo a revista Economist, o livro de Jones, vencedor do prêmio Enid McLeod da Sociedade Franco-Britânica, é "um passeio delicioso e iluminador" por uma das cidades mais emblemáticas do planeta. Colin Jones é autor, entre outras obras, de Madame Pompadour: Images of Mistress e The Great Nation: France from Louis XV to Napoleon.