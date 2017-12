Um papo com o poeta Fernando Moreira Salles O empresário, dramaturgo e poeta Fernando Moreira Salles é o convidado de hoje, às 19h30, do Sempre Um Papo, programa que estimula os escritores a conversar com o público sobre suas obras e seus processos criativos. O também poeta Fabrício Carpinejar fará uma leitura de poemas dos livros Habite-se e Ser Longe (ambos de Moreira Salles pela Companhia das Letras). Em seguida, Salles sobe ao palco para um bate-papo com Afonso Borges, coordenador desse programa há 21 anos. O encontro acontece no teatro-auditório da Unidade Provisória do Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119), com entrada franca.