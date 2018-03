Um Morrissey mais otimista Nono álbum de estúdio de Morrissey, The Refusal ( Universal) revela as preocupações do compositor cinquentão, que aborda temas como velhice, morte e solidão, mas de certa forma é um olhar mais otimista do que em seus tempos de The Smiths. O CD tem bons guitar-rocks e baladas, mas tende a convencer mais quem já gostava dele.