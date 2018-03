Um mapa da trajetória dos judeus convertidos A Fé na Lembrança Nathan Wachtel Edusp 448 págs., R$ 69 Nathan Wachtel, professor no Collège de France e uma das maiores autoridades sobre marranismo, aborda a trajetória de judeus espanhóis e portugueses convertidos, à força, pelo catolicismo a partir do fim do século 14. Mostra como eles, ao saírem da Europa para a América, criaram laços de solidariedade transcontinentais e contribuíram para uma nova economia, ponto de partida da modernidade. No plano religioso, desenvolveram o ceticismo, que possibilitou uma visão de mundo menos dogmática. Wachtel aproxima a Península Ibérica dos séculos 15 e 16 da Alemanha nazista, que aplicou a "lógica do sangue" contra os judeus convertidos. A tradução é de Mary Amazonas Leite de Barros.