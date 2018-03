Um Lugar na Plateia e o humor francês que o público adora Em plena realização do 2º Panorama do Cinema Francês em São Paulo - com a exibição de sete filmes em pré-estreia e uma delegação de artistas da França visitando o País -, o Telecine Cult exibe às 22 horas a deliciosa comédia Um Lugar na Plateia. É o tipo do filme francês de sucesso no Brasil. Mais do que o cinema de grande espetáculo, comédia ou policial, o público brasileiro prefere os filmes franceses pequenos e autorais. Um Lugar na Plateia conta a história dessa garota que deixa o interior da França decidida a trabalhar no Hotel Ritz, em Paris. Ela não consegue seu objetivo, mas chega perto. Vai trabalhar como garçonete num café frequentado por gente de teatro. O filme trata de máscaras. Os artistas representam na vida como no palco, mas, nesse espaço da representação, há lugar para o afeto sincero. Cécile de France, que faz o papel, aparece na foto com a lendária Suzanne Flon. Grande atriz de teatro e cinema, ela morreu em seguida. Foi seu último filme. A roteirista e diretora Daniele Thompson, filha do diretor de comédias Gérard Oury, pratica um cinema que quer ser popular sem prejuízo da inteligência. Ela tem um cúmplice, o filho Christopher, que, além de roteirista, é galã.