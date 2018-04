Um lirismo que joga o indivíduo na dura realidade Organizado por Leônidas Pellegrini, Contos Antológicos apresenta narrativas sobre situações de amadurecimento marcadas pela potência poética. O paranaense Domingos Pellegrini criou uma prosa particular para evocar um tempo perdido - das experiências iniciáticas da juventude à descoberta do primeiro amor e da morte. Seu lirismo mergulha o homem na realidade exatamente quando parece apartá-lo do mundo. O olhar trazido por suas histórias não é nostálgico. A memória, na verdade, serve como referência fundamental para que se entendam a dureza e a crueldade do presente. Quando estreou com O Homem Vermelho (1977), Pellegrini conquistou o Jabuti de melhor livro de contos.