Um leitor do ''Estado'' no júri de Gramado Estão abertas só até quarta à meia-noite (passagem do dia 22 para o dia 23) as inscrições para o concurso que vai escolher um assinante do jornal para integrar o júri popular do 37º Festival de Cinema de Gramado, a se realizar entre os dias 9 e 15. O interessado em concorrer à vaga e ir a Gramado representando o Estado deve enviar para o jornal, pelo e-mail juri.gramado@grupoestado.com.br, um texto de no máximo 1.500 caracteres (incluindo espaços em branco) em que responda criticamente: Qual a minha trilha sonora preferida de um filme brasileiro? Incluir breve currículo, endereço, telefone, CPF, RG e (se souber) código de assinante.