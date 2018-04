Um Intérprete Marshall Berman consolidou-se como um dos intérpretes da modernidade no Ocidente ao lançar Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar, investigação do espírito da sociedade e cultura dos séculos 19 e 20. Ao se valer de diferentes áreas do saber, como crítica literária, arquitetura, política e estética, ele fez abordagens originais dos trabalhos de Karl Marx, Goethe, Baudelaire e Dostoievski e ainda das vanguardas contemporâneas. Na obra, conciliou, sem prejuízo, o humanismo apaixonado com a crítica perspicaz. Nascido em Nova York, no ao de 1940, Berman estudou na Bronx High School e nas universidades Columbia, Oxford e Harvard. Desde os anos 1960, é professor de teoria política e urbanismo na City University (NY). Além de Tudo Que É Sólido Desmancha no Ar, e, agora, Um Século em Nova York - Espetáculos em Times Square, seu livro Aventuras no Marxismo também foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras.