Um indivíduo que vive entre a culpa e a esperança Quase Santo Anne Tyler Record 416 págs., R$ 39 Os moradores da Waverly Street veem a família Bedloe como perfeita. Danny, o irmão do meio, está apaixonado por Lucy, mulher divorciada e mãe de duas crianças. Ao saber que será pai, o seu irmão, Ian, o caçula, revela que Lucy está, na verdade, grávida de outro homem. Danny morre num acidente de carro. Lucy também, ao sofrer uma overdose de remédios. Culpado, Ian passa a cuidar das crianças. Vinte anos depois, sua vida muda com o aparecimento de uma pessoa. Quase Santo, de Anne Tyler - ganhadora do Pulitzer por Breathing Lessons e considerada uma das escritoras mais importantes da literatura americana contemporânea -, foi traduzido por Maria José Silveira.