Um hábil jogo de performances que sabem incomodar

Acabou domingo a quinta edição da Verbo, a mostra de performances que a Galeria Vermelho inaugurou em 2005. No ano passado, o Centro Cultural São Paulo associou-se ao projeto, passando a realizar o Seminário Verbo Conjugado, com mesas de conversas e grupos de trabalho reunindo os artistas participantes. Para a edição 2009, surgiu novo parceiro, o Centro de Artes Visuais da Funarte, oferecendo oficinas de criação. Os espaços da Verbo se espraiam pela cidade, em ação que atesta sua crescente vitalidade, e seu perfil se expande. Durante os sete dias de sua realização, promoveu o lançamento da revista Marte nº 3, de Lisboa, editada por Liliana Coutinho, tendo a performance como tema; e também o de uma edição de 100 exemplares encadernados de O Performer, que Fabio Morais havia apresentado lá mesmo em 2005; e produziu dois DVDs com atuações de Maurício Ianês e Marco Paulo Rolla. A mostra se pauta pela articulação entre heterogeneidade e repetição. Rose Akras é o exemplo limite, presente em todas as cinco edições. Mas talvez a discussão mais rica venha de outro binômio, o da pergunta/resposta, evidenciado pela coleção de performances. Algumas encenam uma situação ou uma ideia, tratando seus procedimentos como afirmações, enquanto outras nos trazem uma questão, com ponto de interrogação mesmo, nos deixando inquietos sobre elas, depois de encerradas. Para algumas, acenamos a cabeça com um ?sim, é isso mesmo?, nos sentindo reconfortados por alguém estar dizendo aquilo daquela maneira. As outras nos deixam inquietos porque há algo nelas que resiste a uma decifração instantânea, suas metáforas se desdobram em várias direções. Elas parecem não findar quando a apresentação acaba. No segundo caso, destaca-se o rigor com que Marco Paulo Rolla associou a transparência dos vidros à nudez dos corpos em Suando e Resistindo (2009). Contou com as competentes participações de Anderson Gouvea e Mariana Sucupira para explorar a ambivalência das aparências: o som surpreendentemente alto do estilhaçamento de uma pequena taça; a aparente delicadeza do vidro trabalhada na sua inaparente robustez; a fração de tempo que transforma a fragilidade do que se quebra em uma ameaça; pequenos fragmentos fazendo dos três intérpretes seus réfens, mas o corpo dando um jeito de ultrapassar a impossibilidade de deslocamento, tingindo com seu sangue alguns desses pedaços de vidro e, assim, derrotando a restrição imposta. Diferença e Repetição também teria sido um bom nome para esta obra de beleza impecável. Houve também Ana Montenegro, dirigida por Edgar Ulisses em Encontro na Miragem do Outro. Imóvel e nua, nos confrontando com o que, de fato, há para se ver em um corpo que não para de buscar pelos outros. O domínio das transições sutis das suas paisagens corporais se materializou na capacidade de projetar sombras no olhar ou em um quase choro na musculatura do pescoço. As partes do seu corpo, em atividade de desassociação permanente, funcionam como convites para nossa percepção de um corpo sempre o mesmo e sempre diferente. Do primeiro tipo, aquele das performances que encenam uma ideia na forma de um recado ou de um manifesto, tivemos um exemplo em Nezaket Ekici, nascida na Turquia e hoje morando na Alemanha. Não há espaço para dúvida: vestida como muçulmana, pendurada pelos pés, vai lendo casos que revelam a situação da mulher nas sociedades islâmicas. Faz com que as folhas de papel, depois de lidas, desabem sobre nós, escancarando a passividade com que lidamos com essa situação no mundo. O ar vai, aos poucos, lhe faltando (pendurada pelos pés, como um pedaço de carne num açougue qualquer), a respiração vai encurtando e fazendo com que a voz, lentamente, se torne mais anasalada. Ao público, cabe reconhecer e concordar. Com a dupla dos espanhóis que trabalham juntos há 20 anos (Los Torreznos), esse reconhecer e concordar fica um pouco menos direto. Nas duas obras que trouxeram, La Cultura (2006) e El Dinero (2008), há uma mesma tensão entre figura e fundo: na superfície, apenas um discurso "de denúncia", do qual fazem um pretexto para prismatizar seu próprio fazer, com habilidade para a qual não há adjetivo que caiba em justa medida. É admirável como escavam, em um texto aparentemente direto e claro, um caleidoscópio de abordagens. E houve também a singeleza da instalação de Ícaro Zobar, Ventilador (2007), poesia pura, daquelas que nos lembram que, muitas vezes, é o quase nada que pode ser contundente. Pouca tecnologia, pouco tempo de duração, poucos elementos. Uma fitinha cassete voando, desenhando-se no ar ao sabor do ventilador que lhe impulsiona, torna visível a voz nela gravada. O que mais será preciso dizer sobre a relação homem-máquina? Evidentemente, há muito mais a destacar nas 18 performances mostradas na Verbo 09. Mas o mais importante talvez seja desejar que essa mostra continue no seu papel de consolidar um espaço para a performance na cidade de São Paulo. E que inspire outras ações nessa mesma direção.