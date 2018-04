Um gênio e a tensa dissolução do indivíduo

O crítico Lino Micciché considerava que, da ''''santíssima trindade'''' italiana - Antonioni, Fellini e Visconti - apenas o primeiro conseguiu manter uma total coerência com sua obra. Para Micciché, depois de Rocco e Seus Irmãos, Visconti mostra um ofuscamento da sua inicial tensão ideológica. Fellini, depois da obra-prima 81/2 teria experimentado uma luxuosa queda com Julieta dos Espíritos. Antonioni se mantém em nível constante ao longo de todo o decênio de 1970, enquanto seus colegas, tão geniais como ele, oscilavam. Uma explicação foi dada pelo escritor Alberto Moravia: ''''Antonioni se parece a certos pássaros solitários que têm apenas um verso para cantar e o ensaiam dia e noite. Através de todos os seus filmes, Antonioni soletrou este verso e apenas este.'''' E qual seria o ''''verso'''' de Antonioni? A aridez das relações, a brutalidade da vida moderna, a mediocridade do destino humano. Foi retrabalhando essas questão, filme após filme. Mas dizer que fala sempre da mesma coisa é grave erro, lembra o mesmo Micciché. Antonioni instala-se num núcleo temático definido, mas o expande à medida que seu trabalho se desenvolve e sofistica. As origens o explicam, em certa medida. Antonioni, como Visconti e Fellini, veio do mais fértil movimento cinematográfico italiano, o neo-realismo, vertente que valorizava o realismo, propunha produções rodadas em locações verdadeiras e não em estúdios, e muitas vezes utilizava atores não-profissionais no elenco. Não por acaso, seus primeiros filmes foram documentários, um conjunto deles como Gente do Pó (1943), N.U. (1948), Superstição (1949), Sette Canne, un Vestito (1949), L''''Amorosa Mensogna (1949), La Villa dei Mostri (1950), La Funivia del Faloria 1950), entre outros. Uma imersão no real, mas, segundo seus críticos, já com atenção ligada na subjetividade dos personagens e o interesse psicológico pelos personagens burgueses - estes mesmos que irão povoar seus filmes mais conhecidos. Esses elementos entrariam na composição dos seus trabalhos ficcionais, mesmo nos primeiros, como Crimes d''''Alma (1950) e Os Vencidos (1952). Também não por acaso, o episódio que escolhe no filme coletivo Amores na Cidade é sobre o suicídio. O que começa a lhe interessar, naquela fase já pós-neo-realista é esse mal-estar que se instala na sociedade européia do após-guerra. A questão neo-realista era: o que fazer para reconstruir uma sociedade devastada pela guerra, e como fazê-lo para que não se repitam os erros que a haviam levado à destruição. A questão posterior - pelo menos aquela assumida por Antonioni - é de ordem diferente: como se instalar numa sociedade já reconstruída, mas de maneira completamente hostil para os indivíduos? É o que vem discutido em As Amigas (1955), no ambiente da moda, e também em O Grito (1957), filme de título emblemático e ambientado no universo operário. Nesses filmes já temos uma diferenciação de estilo de Antonioni. Já optou pelo tom um tanto seco, pelo rigor formal dos quadros, por um sentido especial da duração. As cenas sempre parecem ter o tempo devido, nem mais nem menos. Justo o tempo e a intensidade necessários para transmitir aquela emoção particular, que é sentimento de se viver numa sociedade pós-industrial na qual os seres são, para usar a terminologia correta, coisificados até o limite. Esse desespero contido, mas que se rompe quando a corda fica tensa demais - no suicídio, em As Amigas, no desespero em O Grito, diálogo com a tela homônima de Munch, obras de mesma inspiração. Em sua trilogia de A Aventura, A Noite, e O Eclipse, Antonioni vai cercar seus temas obsessivos não mais no mundo operário, junto aos trabalhadores, mas na burguesia italiana, ela própria atingida pelo ''''mal do século''''. O tédio, presente no extravio da mulher em A Aventura, nos descaminhos dos casais em A Noite e O Eclipse. Não há como viver neste mundo das relações desencantadas, o mundo das coisas da sociedade européia, agora afluente porém sem alma. É a leitura que dela faz Antonioni. Quais as saídas, ou sintomas, do tédio vital da sociedade da abundância? Antonioni vai procurá-los na Swinging London dos anos 60, reciclando um conto de Cortázar e fechando-o em um estudo sobre o olhar e a cegueira contemporânea - e Blow Up passa a ser um desses filmes que marcam a época. Em Passageiro: Profissão Repórter, a própria noção de identidade pessoal é colocada em dúvida. Podemos entender o comentário de Moravia. Antonioni circulou em torno de temas afins por toda a vida. E, fazendo-o, ninguém como ele flagrou essa contemporânea contradição - num tempo que faz, como nunca, a apologia do individualismo, é o próprio indivíduo que desaparece. FILMES CRIMES D''''ALMA (1950) OS VENCIDOS (1952) A DAMA SEM CAMÉLIAS (1953) TENTATIVA DE SUICÍDIO - AMORES NA CIDADE * (1953) AS AMIGAS* (1955) O GRITO* (1957) A AVENTURA* (1959) A NOITE* (1960) O ECLIPSE (1961) O DILEMA DE UMA VIDA (1963) O DESERTO VERMELHO* (1964) AS TRÊS FACES DE UMA MULHER (1965) DEPOIS DAQUELE BEIJO (BLOW UP)* (1967) ZABRISKIE POINT (1969) O PASSAGEIRO - PROFISSÃO: REPÓRTER* (1975) O MISTÉRIO DE OBERWALD (1980) IDENTIFICAÇÃO DE UMA MULHER (1982) ALÉM DAS NUVENS* (1995) EROS * (2004) * Títulos disponíveis em DVD REPERCUSSÃO ''''Antonioni foi um dos mestres da Nouvelle Vague francesa e um poeta de elegância estilística, do rigor e da pureza. Sua obra está marcada pela dificuldade das relações entre os seres humanos, os indivíduos e o mundo'''' NICOLAS SARKOZY - PRESIDENTE FRANCÊS ''''Herdeiro dos gigantes do cinema italiano, formado no teatro, mas também pintor e artista plástico, Antonioni dedicou seu compromisso cinematográfico a uma investigação sobre a complexidade e a fragilidade das relações'''' CHRISTINE ALBANEL - MINISTRA DA CULTURA FRANCESA ''''Um alquimista do íntimo e o maior aquarelista do coração que o cinema moderno já conheceu'''' GILLES JACOB - PRESIDENTE DO FESTIVAL DE CINEMA DE CANNES ''''Antonioni e Bergman alcançaram a plenitude em suas vidas e em suas obras'''' THÉO ANGELOPOULOS - CINEASTA GREGO ''''Desaparece não só um dos maiores diretores de cinema, mas o mestre da modernidade'''' WALTER VELTRONI - PREFEITO DE ROMA ''''Antonioni e Bergman eram os intérpretes dessa angústia que afeta o mundo contemporâneo, dos sentimentos do mundo no pós-guerra'''' ALDO TASSONE - CRÍTICO ITALIANO ''''Era um diretor estupendo. Os dois filmes que fiz com ele foram maravilhosos (Crimes d''''Alma e A Dama Sem Camélias) '''' LUCIA BOSÉ - ATRIZ ITALIANA ''''O cinema perdeu um de seus maiores protagonistas e um dos maiores exploradores da expressão no século 20'''' GIORGIO NAPOLITANO - PRESIDENTE ITALIANO Frases "Um filme se basta em si mesmo e responde narrando-se, por meio do personagem do homem definido em sua psicologia, ou neurose, ou loucura" "A fotogenia não tem regras. Normalmente quem tem testa espaçosa olhos separados, nariz pequeno e maxilar não protuberante sai bem" "O que me interessa é a irracionalidade. Acho que a razão sozinha não consegue explicar a realidade. Assim como não consegue explicar a clausura" "Sou obcecado por rostos. Quando estou sozinho no escuro, basta-me fechar os olhos para enxergar rostos" "Creio que o personagem de meus filmes do qual estou mais próximo é o jornalista de Profissão: Repórter" "A maior parte do público, pouco sensível ao que é realidade em toda a sua verdade, prefere uma visão artificial do mundo" "Sou um homem cheio de dúvidas, até mesmo no meu trabalho" Tributo de Caetano No álbum Noites do Norte, Caetano Veloso homenageia seu ídolo com uma canção, Michelangelo Antonioni. Relembre a letra: Visione del silenzio/Angolo vuoto/Pagina senza parole/Una lettera scritta sopra un visio/Di pietra e vapore/Amore/Inutile finestra.