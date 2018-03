Um fecho admirável para David Lean Último filme realizado pelo mestre David Lean, Passagem para a Índia, de 1984 - às 19h05 no Telecine Cult -, fornece um admirável fecho para uma das mais extraordinárias carreiras da história do cinema. Famoso pelos épicos intimistas que compõem sua fase derradeira, Lean baseou-se no romance de E.M. Forster para contar a história de inglesa romântica que viaja para a Índia e vive uma experiência decisiva nas misteriosas cavernas de Marabar. Como a protagonista, Adela Quested, Judy Davis não é menos que notável, mas é Peggy Ashcroft, como Mrs. Moore, quem sintetiza o sentido do filme e a exasperação do autor face às relações entre colonizados e colonizadores. Um belíssimo filme para se rever, sempre.