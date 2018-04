Um Exocet verde-amarelo

Um desses contratos é a modernização de todos os mísseis Exocet (franceses) da Marinha brasileira. A gigante European Aeronautic Defence and Space Company, EADS, que recebeu a encomenda, vai dotá-los de nova carga eletrônica e de motores com maior precisão e alcance ampliado para 75 quilômetros - desenvolvidos em parte no Brasil.

Outro contrato com cores em verde-amarelo inclui a atualização tecnológica dos radares tridimensionais.

Exocet 2

A EADS pagará ao País, logicamente, pela propriedade intelectual.

Como? Descontando o valor no custo do empreendimento. E em cash, quando esses novos modelos forem vendidos a outros países.

Fator Carla

Até quinta-feira os convites para o palanque do desfile, ontem em Brasília, eram disputados quase a tapa.

Quando se soube que Carla Bruni não viria, a procura caiu próximo do zero. Segundo fontes do cerimonial, houve até desistências.

Arquibancada

Tem tudo a ver com a Copa de 2014 a presença em São Paulo, esta semana, do arquiteto espanhol Carlos Lamela, que vai sexta ao Secovi.

Ele remodelou o estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e o aeroporto Barajas.

Ser ou não ser

Embora não saia do noticiário, Antonio Palocci cumpriu à risca a promessa de sumir depois da decisão do STF.

Dirigentes do PT reclamam que ele não procurou ninguém, ainda, para dizer o que planeja fazer em 2010.

Caros amigos

Ronaldo Marzagão, que saiu meio brigado do governo Serra, em março, reencontrou o governador no hospital onde se recupera de um acidente de carro.

José Serra foi todo chamego ao rever seu antigo secretário da Segurança.

O herdeiro

Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, está perto da F-1.

Três equipes estão negociando seu passe.

Flor de cana

Empresários do agronegócio se surprenderam, na sexta, ao saber que Lula vetou os canaviais no mapa agrícola da Amazônia.

Usineiros e técnicos já testaram e viram que o clima ali não ajuda. A cana dá uma longa haste com uma flor na ponta... e mais nada.

NA PONTA DA LÍNGUA

Alcione foi a voz escalada, domingo, para cantar o hino nacional para a grande multidão que foi ao Brazilian Day, em Nova York.

Como acertou a letra até o fim, a Assembleia paulista já descobriu: não precisa mais recorrer a Vanusa - como fez dias antes - na próxima cerimônia oficial.

EM NOME DO PAI

Pedro Cardoso será um ator e Tarcisio Meira seu pai, no longa Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. As filmagens começam em 2010 e serão feitas no Rio e Ceará .

TIPO EXPORTAÇÃO

Bruno Barreto ganha homenagem no Festival de Cinema de Oldenburg, na Alemanha, dia 16.

Com direito à retrospectiva de alguns de seus filmes. Dona Flor e Seus Dois Maridos é o mais aguardado.

TIPO IMPORTAÇÃO

Uma "praia paulista" junto ao rio Tietê, com cadeiras, esteiras e até guarda-sol.

É o que prometem, para dia 22, os organizadores do Dia Mundial sem Carro. Que terá também atividades em áreas de estacionamento.

NA FRENTE

Manoel Carlos vai fazer merchandising social em Viver a Vida. O tema? Aborto.

A obra de Beethoven é o tema de Olívio Tavares de Araújo, hoje, em seu curso Algumas Coisas que Eu Sei sobre Arte e Música. No Espaço Contraponto, na Vila Madalena.

O autor cubano Pedro Juan Gutierrez, de Trilogia Suja de Havana, confirmou presença na Bienal do Livro de Pernambuco. Que acontece entre 2 e 12 de outubro, em Recife.

Terence Blanchard, com seu jazz made in New Orleans, é o dono da noite, de hoje a quinta. No Bourbon Street.

O Facebook vai virar... filme. Com Justin Timberlake no papel principal, o longa The Social Network começa a ser gravado em outubro.

Victor Hugo Toro, chileno que "fez carreira" na Osesp é o novo diretor da Ossodre, orquestra sinfônica do Uruguai.

A caminho da Índia, Lima Duarte será um dos jurados do Festival de Cinema de Bollywood. Assim que terminar a novela, esta semana.

A corrente "Esquerda Socialista", do PT, propõe revogar as agências reguladoras. Em caráter... irrevogável?