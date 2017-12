Um espetáculo multimídia para conhecer a obra de Heiner Müller Ninguém pode acusar de pouco ambicioso o diretor Lenerson Polonini. Além de planejar levar ao palco todas as peças de Beckett - já encenou oito -, ele dirige o espetáculo multimídia Heiner Müller em Repertório, que estréia hoje, às 20 horas, no Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195, 3095-9400 ) . Utilizando projeções, música eletrônica, participações virtuais e quatro atores-bailarinos, Lenerson une num só espetáculo três textos do dramaturgo alemão: Medeamaterial, Hamletmaschine e Descrição de Imagem. A montagem integra o ciclo Heiner Müller, que tem curadoria de Polonini e, por meio de leituras, debates e performances traça um amplo painel da vida e da obra desse importante dramaturgo.