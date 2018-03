Um elogio ao prazer da leitura em 28 comentários Frenesi Polissilábico, traduzido por Antônio E. de Moura Filho, reúne artigos do inglês Nick Hornby (1957) escritos para sua coluna na revista norte-americana The Believer. Os 28 textos, publicados entre setembro de 2003 e junho de 2006, revelam uma leitura marcada pela diversidade. Entre as obras comentadas estão clássicos, um livro de autoajuda para aqueles que desejam parar de fumar, biografias esportivas, poesia e histórias em quadrinhos. Hornby não tem preconceito com os livros; para ele, o que importa é o prazer que a leitura oferece. De certa maneira, seus artigos levam a entender por que, apesar tantos outros apelos de lazer e cultura, os leitores seguem resistindo.