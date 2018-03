Um dia, no futuro... DATA ESTELAR Vênus e Urano em sextil, Mercúrio e Marte em conjunção; Lua é Nova no signo de Sagitário Enquanto isso, aqui na Terra chegará um dia, no futuro, em que se contarão histórias magníficas a respeito do momento atual, no qual nossa humanidade trabalha com afinco em comunhão com o mundo espiritual para que a civilização se transforme, de uma prisão numa partícipe da colossal rede de distribuição de Vida, que é o Universo. No futuro, o tempo atual será lembrado de forma majestosa, e nós seremos os heróis e heroínas que trabalhamos com confiança, a despeito do desânimo que nos infunde a contemplação do mundo em mãos daqueles que se empenharam em nos manter num estado infinitamente menor do merecido. Seres humanos, o tempo da escravidão está finalizando e o colapso da civilização é a prova disto. Celebremos! Áries >>21-03 a 20-04 Neste momento, sua alma não deve almejar a paz, mas dedicar-se com afinco a lutar a favor dos ideais que fazem seu coração arder de vontade de realizá-los. As contrariedades serão enormes, mas do mesmo tamanho serão as realizações. Touro >>21-04 a 20-05 À medida que os ânimos vão subindo de tom, ninguém se entende, apesar de todo mundo ter algo a dizer. Nesse momento será sábio de sua parte retirar-se do barulho da luta e, na distância, obter uma visão mais objetiva da situação. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Por enquanto, não parece haver perspectiva de concórdia. Pelo contrário, a discórdia impera, a despeito de você não fazer nada para alimentá-la. É que aos olhos de outrem sua falta de atitude já é motivo de alimentar a raiva. Câncer >>21-06 a 21-07 A falta de colaboração é o grande obstáculo. As pessoas se acostumaram a competir, inclusive nos momentos em que isso seria desnecessário. Até que ponto tudo terá de ficar difícil para as pessoas começarem a ser solidárias? Leão>> 22-07 a 22-08 Lembre que será necessária muita paciência se você quiser mesmo ver que seus desejos se realizam. Acontece que para realizá-los você precisa da ajuda das pessoas próximas, as quais não parecem, por enquanto, interessadas nesse sentido. Virgem >>23-08 a 22-09 Anda todo mundo muito nervoso, o que não é nada bom. Porém, pelo menos tal nervosismo mede a percepção realista que começou a circular pela alma humana, a qual reconhece que nada do que foi será, e que tudo terá de mudar radicalmente. Libra >>23-09 a 22-10 Muitas maldades estão em vias de extinção. Por isso mesmo é que parecem ter ganhado força, porque de alguma forma reconhecem que não lhes resta muita vida útil e querem dar demonstrações de força que, no fim, não passam de estertores. Escorpião >>23-10 a 21-11 Ainda as pessoas brigam para empurrar as responsabilidades em cima das outras. Porém, o espírito do tempo aponta na direção oposta, na de todas as pessoas dividirem tais responsabilidades e cooperarem entre si. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Sempre vai parecer que um grito e uma atitude agressiva ajudariam a colocar um ponto final na tensão. Porém, nada disso acontece, a agressividade acaba agindo como um convite para que a tensão se transforme em guerra. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ante a dúvida, por enquanto melhor será não fazer nada. Coloque-se do lado da justiça e da verdade e, por isso, o tempo estará sempre ao seu favor. Quanto mais tempo passar, melhor será para você. Tudo dará certo, você verá. Aquário >>21-01 a 19-02 A esta altura das discussões será de pouco valor que você insista em afirmar que não tem nada a ver com a situação. Melhor será que assuma o papel que colaram em sua alma, o de responsável principal pelo desenrolar dos acontecimentos. Peixes >>20-02 a 20-03 Trabalhar para pagar contas e comprar objetos não é um objetivo muito louvável, não é? Por isso, agregue mais conteúdo ao seu trabalho, pense a respeito dos benefícios, ou seus contrários, que o produto de seu trabalho traria ao mundo.