Um design simples e sofisticado

Patrick Jouin está ao lado de Philippe Starck como os nomes de maior peso do design francês, como diz Valérie Guillaume, curadora há dez anos do Centre Georges Pompidou, em Paris, justamente responsável por essa área. "Eles são de gerações diferentes (o primeiro nasceu em 1967, o segundo, em 1949), têm estilos distintos, mas Jouin possui uma qualidade sensível e um interesse pelo trabalho manufaturado que Starck não tem", diz Valérie. Como já virou clichê, cada canto de Paris tem alguma criação de Jouin para se ver e usar - o exemplo mais visível são as mais de mil estações de bicicletas da capital francesa, o sistema Vélib -, mas agora ocorre a oportunidade de se conhecer de maneira ampla, em São Paulo, as criações do designer perpassando dez anos de sua carreira - e, além disso, até um quarto de hotel do futuro, para ser concretizado, talvez, daqui a uma década. Trata-se da exposição Paris de Patrick Jouin, que será inaugurada hoje para convidados e amanhã para o público no Instituto Tomie Ohtake. Jouin é uma estrela low profile, que não faz distinção entre criar uma cadeira, o interior de restaurantes parisienses como o do Jules Verne, na Torre Eiffel, ou o do Plaza Athénée, na Avenida Montaigne, como uma série de banheiros químicos para Paris. "Um design bom pode estar até mesmo no mais banal. Não sabemos o nome do designer que fez a caneta Bic ou o iPod e são referências do século", diz o francês ao Estado de Boston, antes de chegar a São Paulo. "Para mim, a grande questão é resolver um problema com lápis e papel. Tornei-me designer pelo simples prazer de desenhar, desde criança, e também porque vi, menino, uma exposição de Leonardo da Vinci que me inspirou a querer inventar coisas na França", lembra Jouin. "Atuando em arquitetura, cenografia, design de interiores e industrial, mobiliário urbano, etc., o escritório Patrick Jouin (na França e nos EUA) tem como proposta reformular o luxo onde ele estiver", explica Valérie, curadora da mostra. Mas a grande curiosidade em torno da obra do designer é perceber que suas criações, mesmo no campo do luxuoso, são sempre permeadas por uma equação de complexidade, leveza e simplicidade, unindo isso a uma pesquisa em torno de materiais, soluções ecológicas e tecnológicas. Indo ainda na onda da não distinção que ele faz entre suas criações, Jouin cria belos Wave Plates em porcelana, parecendo feitos em papel; faz a suíte-conceito WoW para a rede de hotéis W, tendo como destaques o abajur Nightcove em sistema Zyken, que controla o processo de acordar e dormir por meio de sons e luzes, e um guarda-roupa com vestimentas parisienses para o hóspede não se preocupar em levar bagagem; ou diz que está com vontade de criar peças com material brasileiro que conheceu há pouco, a fibra vegetal dourada que aqui conhecemos como Capim Dourado. "Gostaria de já ter feito algo com ele, como uma cadeira ou uma roupa para a exposição, mas não deu", diz o francês, nascido em Nantes. Ele voltará ao Brasil em setembro e já esteve aqui antes, participando da mostra Parade, na Oca. Paris de Patrick Jouin é uma das mostras que fazem parte do calendário do Ano da França no Brasil - e mesmo sendo a primeira individual já realizada do artista, ainda não está definido se a exposição vai itinerar depois de São Paulo, passando por Londres, Paris e pela Ásia. Ocupando todo o piso térreo do Instituto Tomie Ohtake, a mostra tem como mote uma espécie de passeio pela capital francesa, com cenografia, na entrada, que remete às fachadas dos prédios das ruas parisienses. É como se de fora pudéssemos ver através de janelas objetos já criados por Patrick, peças simples como sofás, cadeiras, pratos, panelas, etc. - suas obras são produzidas por marcas como Alessi e Kartell. Está lá também uma demonstração do Vélib. Mas além da parte cenográfica, ganham mais destaque as salas com reconstruções de seus projetos emblemáticos para os restaurantes Jules Verne, Plaza Athénée, Mix (de Las Vegas) e do Auberge de l?Ill (em Estrasburgo). "Independentemente da escala, Patrick cria a partir do contexto dos lugares. Luxo é emoção", observa Sanjit Manku, que trabalha com Jouin há quase nove anos. Nesses projetos de interiores, o designer francês destaca os lustres - o do Mix é todo em peças circulares leves em vidro Murano - e as cadeiras - gênero de preferência de Jouin, como ele mesmo diz. A suíte WoW também está na mostra, assim como as demonstrações de seu projeto para uma residência em Kuala Lumpur, na Malásia, concluída em março de 2008, e da Boutique Van Cleef e Arpels de Paris, de 2006. Serviço Paris de Patrick Jouin. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201 (entrada pela Rua Coropés), tel. 2245-1900. 11h/ 20h (fecha 2.ª). Grátis. Até 27/9