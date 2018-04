Um desfile de facilidades e de egocentrismos

De vez em quando, muito de vez em quando, o único jeito de fazer justiça à experiência artística é parafraseá-la. Recontar uma peça de teatro não é um bom método crítico, advertiu Décio de Almeida Prado, mas às vezes a trama diz mais do que os outros elementos de composição do espetáculo. Priscila Gontijo, por exemplo, escreveu e agora faz encenar no Sesc um texto intitulado Soslaio. Levada à cena, a história, depois de alguns minutos, faz esquecer o espaço, os atores, a luz, a iluminação e, enfim, toda essa atraente trama de estímulos que constitui a arte cênica. Toda essa parafernália de signos em movimento está presente de forma enfática na encenação, mas, de algum modo, submerge, desvanece-se, torna-se irrelevante em face da torrente de clichês verbais e ações igualmente óbvias realizadas em cena por intérpretes absortos pela tarefa expressiva e, na mesma proporção, desligados da vocação dialógica do teatro. Vejamos como as coisas se passam no plano da narrativa. Algumas mulheres - quatro no final da conta - estão vagando em uma casa sob a vigilância de um paraplégico-cineasta que as vigia, agride, provoca, etc. Uma das personagens está grávida há 11 anos, outra vem de longe para ressuscitar uma espécie de parceria incestuosa, enquanto um homem-andarilho, do lado de fora, tem o acesso negado ao interior da casa. Este - menciona-se - não chorou no enterro da mãe e talvez se deva a essa falha a obstinação com que o rejeitam. De um modo geral, os objetos em cena estão em desacordo com a função que as personagens lhe atribuem. A câmera do cineasta registra a imagem enquanto o som é dissonante, a porta dá passagem, os objetos se avolumam quando as personagens tentam transportá-los. Incidentes de descontinuidade entre gesto e fala são a constante do desenvolvimento do espetáculo. Se alguém reconhecer logo, nesta forma narrativa, a trama de Huis Clos em versão numericamente engrandecida estará preparado para o desfile pós-moderno de apropriações, citações, paródias involuntárias e imitações reverentes. A coisa começa som Sartre, vai a Camus, passa por Ionesco e, de quebra, tira uma lasca de Nelson Rodrigues. Todos esses autores novidadeiros a seu tempo contribuem para a mistura. Nelson Rodrigues, bem entendido, inspira as proezas grotescas: o homem na cadeira de rodas que não anda porque não quer, a mulher que não dá à luz, a parelha feminina disputando em casa o mesmo homem. Cerebral e decididamente vanguardeira, apeça não admite a infravida libidinal que pulsa sob as distorções rodriguianas. Neste caso, o grotesco não ultrapassa a dimensão da esquisitice ou do nonsense. Desfilam como pratos em cardápio as invenções dramáticas mais prestigiadas desde os anos 40 do século 20. A julgar pelo resultado, trata-se de um exercício dramatúrgico feito por um aprendiz que se guia mais por compêndios do que pela experiência das obras. A escrita é, aliás, em grande parte, um fluxo desordenado, mais ou menos nos moldes surrealistas, porque há um só sujeito distribuído por diferentes personagens. Esta verborragia sem pé nem cabeça, que não tem noção de destino e tampouco da duração, já é bastante tediosa quando manejada por um escritor sofisticado como, por exemplo, Aragon. Em mãos inexperientes, a escrita antomática torna-se indelicadeza, expressão egóica que ignora a presença do espectador. Há invenções geniais que abrem uma porta para que as pessoas possam avançar e a aceitação do inconsciente como um acontecimento ''''real'''' e, portanto, mais verídico do que o ato filtrado pela consciência é, certamente, um benefício para a saúde psíquica da humanidade, que a arte ajudou a desvendar e dignificar. Insistir nisso parece agora se conformar como o que vem à mente em primeiro lugar, de modo mais fácil. Tal como os diários adolescentes em que o autor não quer outra coisa além de ver-se espelhado no relato.