Um crítico observa a evolução do cinema Legendary Movies Paolo D?Agostini White Star Publisher Págs., R$ 202, 80 Com apresentação do cineasta Franco Zeffirelli, o livro é uma reconstrução da história do cinema por meio do olhar do crítico italiano Paolo D?Agostini, que já foi membro da comissão julgadora do Festival de Cinema de Veneza. Ele começa sua viagem pelos filmes mudos de Charlie Chaplin e abandona o barco perante os blockbusters de alta tecnologia produzidos atualmente em Hollywood. Na primeira parte do livro, ele escreve sobre temas mais amplos, pautados pela evolução cronológica, falando, por exemplo, do período dos grandes estúdios ou da influência crescente do cinema internacional na produção norte-americana. Já na segunda parte, comenta 130 filmes, que considera essenciais.