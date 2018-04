Um convite irresistível para a Terra do Nunca

Como Peter Pan, que dança com a própria sombra, os performers do Momix brincam com os efeitos de luz e transformam o palco em uma Terra do Nunca, um lugar mágico, onde ninguém quer saber da realidade. O público é convidado a entrar em um mundo de sonhos ao assistir Lunar Sea e Opus Cactus que ficam em cartaz até sábado, na Via Funchal. Esta é a quarta vez que o Momix desembarca por aqui com cerca de 2.300 quilos de equipamentos na bagagem e um saldo invejável: a trupe arrastou mais de 200 mil pessoas somadas todas as temporadas anteriores. E parece que a platéia não se cansa, sábado a Via Funchal anunciou uma apresentação extra para as 21h30. Mesmo com espetáculos já conhecidos. Em Lunar Sea, em português mar lunar e em inglês um jogo de palavras que pode ser entendido como ''''lunacy'''', loucura. Uma loucura que leva a platéia para um ambiente sem gravidade, cercado por cores prateadas e luz negra. ''''Em Lunar Sea você tem a sensação de caminhar na Lua, não se vêem corpos, mas sim formas mágicas que se movem, algo quase celestial e a impressão de estar envolto no luar atrai as pessoas'''', explica o diretor e fundador do grupo, Moses Pendleton. Ao contrário, Opus Cactus leva à cena a secura do deserto de Sonora, no Arizona, Estados Unidos. No palco, a paisagem árida contrasta com plantas gigantes e animais. O conjunto ganha com uma seleção musical inusitada - uma mistura de Bach com Brian Eno, de Dead Can Dance com música aborígine australiana e canções nativas americanas Indagado sobre a fórmula de sucesso do Momix, Pendleton destaca a força física dos intérpretes, os movimentos ousados e acrobáticos e, acima de tudo, o humor. ''''Criamos um mundo recheado de muitas surpresas, com muitas imagens e formas que fogem da realidade, um convite a um universo de fantasias. Creio que esse é o maior atrativo da companhia.''''