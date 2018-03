Um clássico islandês que influenciou vários artistas Saga dos Volsungos Théo de Borba Moosburger (trad.) Hedra 160 págs., R$ 17 Saga dos Volsungos é uma obra anônima redigida na Islândia do século 13. Contém, no geral, a mesma lenda do poema épico alemão medieval Canção dos Nibelungos, que narra os feitos e sofrimentos dos descendentes do rei Volsung, bisneto do deus Odin. Também conta a história do herói Sigurd, que mata o dragão Fafnir e integra um triângulo amoroso com a valquíria Brynhild e o rei Gunnar.Traduzido diretamente do islandês, Saga dos Volsungos é um clássico que inspirou diferentes artistas, entre eles William Blake, Walter Scott, Robert Louis Stevenson, William Morris, Jorge Luis Borges e J.R.R. Tolkien. O alemão Richard Wagner criou um ciclo de óperas - O Anel do Nibelungo - baseado na lenda.